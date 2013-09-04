Освежить / обновить дизайн сайта

Всем привет, нужна дизайн и верстка одной страницы landing page, качество роботы должно быть высокое, верстка должна соотвествовать всем стандартам и быть респонсив. Тема дизайна продажа брендовых очков оптом. Расматриваються опытные дизайнеры, студии не расматриваю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо модернизировать / освежить дизайн сайта.
Интересует подготовка концепции и последующего макета (без верстки, только макет).
Примеры направления дизайна, а также целевой сайт - во вложении.
Благодарю за ваши предложения!
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