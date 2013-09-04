Дизайн и верстка landing page

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок333 просмотра
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Всем привет, нужна дизайн и верстка одной страницы landing page, качество роботы должно быть высокое, верстка должна соотвествовать всем стандартам и быть респонсив. Тема дизайна продажа брендовых очков оптом. Расматриваються опытные дизайнеры, студии не расматриваю.

10 лет назад
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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