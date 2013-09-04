Есть несколько одностраничных сайтов, надо на них немного доработать дизайн, сделать красивые таблицы, установить тематические иконки. И еще пару мелочей. Пишите сразу в скайп (он в контактах).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен отличный web-дизайнер для плодотворной работы.
Обязательно портфолио, опыт не меньше года.
Качество которое хотелось бы видеть:
Если не уверены что сможете сделать что то похожее просьба не отвечать, не тратьте сове и мое время.
Обязательно указывайте свои ценники.
Для связи скайп.
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