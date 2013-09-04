Web-дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок267 просмотров
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Нужен отличный web-дизайнер для плодотворной работы.

Обязательно портфолио, опыт не меньше года.

Качество которое хотелось бы видеть:

turumburum.com/

hostpro.ua/

Если не уверены что сможете сделать что то похожее просьба не отвечать, не тратьте сове и мое время.

Обязательно указывайте свои ценники.

Для связи скайп.

10 лет назад
amit
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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