Требуется дизайнер на поддержку сайта по дизайну

$100
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работы - мелкие правки, которые требуется оперативно реализовывать.

Прошу указать свои цены с фиксированной оплатой в месяц. (приоритет самым минимальным по бюджету исполнителям)

Пишите так же свои скайпы для связи, так как все обсуждение там.

Так же можем взяться начинающий дизайнеров, пишите будем обсуждать.

10 лет назад
partipov
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Web-дизайнер

    Нужен отличный web-дизайнер для плодотворной работы. Обязательно портфолио, опыт не меньше года. Качество которое хотелось бы видеть: turumburum.com/ hostpro.ua/ Если не уверены что сможете сделать что то похожее просьба не отвечать, не тратьте сове и мое время. Обязательно указывайте свои ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать несколько одностраничников

    Есть несколько одностраничных сайтов, надо на них немного доработать дизайн, сделать красивые таблицы, установить тематические иконки. И еще пару мелочей. Пишите сразу в скайп (он в контактах).

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать дизайн шапки сайта

    $20

    Доработать дизайн шапки сайта http://hydrogencreatorru.153.com1.ru/shr этот дизайн будет вместо http://shr.su/ Хочется чтобы выглядело более современно, лаконично, возможно использование фоновых изображений Меню трогать не обязательно, разве что предложить другой цвет и шрифт, но в целом так устраивает.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-дизайнер

    $1000

    Ищем в команду талантливого веб-дизайнера, желающего и умеющего создавать современные, красивые и функциональные сайты. Требования: • Серьезный подход, умение мыслить прогрессивно, креативно и творчески • Знание графических пакетов Photoshop, Illustrator, CorelDraw • Желателен опыт работы с flash и 3D ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать дизайн с 960 на 1200

    Есть макет (в приложении) с шириной 960 пикселей. Его надо переделать под 1200. Сейчас смотрится вот так http://mirtkani.webjoomla.ru/, а надо вот такой ширины - http://mirtkani.net/ Все текущие рисунки, цвета, позиции, шрифты и модули утвержденные. ПСД вышлю выбранному ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Освежить / обновить дизайн сайта

    $250

    Добрый день! Необходимо модернизировать / освежить дизайн сайта. Интересует подготовка концепции и последующего макета (без верстки, только макет). Примеры направления дизайна, а также целевой сайт - во вложении. Благодарю за ваши предложения!

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка landing page

    $1000

    Всем привет, нужна дизайн и верстка одной страницы landing page, качество роботы должно быть высокое, верстка должна соотвествовать всем стандартам и быть респонсив. Тема дизайна продажа брендовых очков оптом. Расматриваються опытные дизайнеры, студии не расматриваю.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделка шапки сайта

    Прошу оказать содействие по переделке шапки сайта www.vash-kotel.kz на более серьезную. Жду от вас предложений со стоимостью работ.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип, фирменный стиль, дизайн сайта

    Добрый день уважаемые Фрилансеры Необходимо разработать логотип, фирменный стиль, дизайн сайта для компании занимающейся производством и поставкой детского игрового и спортивного оборудования, игровых и спортивных комплексов для детских площадок отечественного и зарубежного производства. Основная цветовая гамма сайта ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад