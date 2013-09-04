Требуется дизайнер на поддержку сайта по дизайну

Работы - мелкие правки, которые требуется оперативно реализовывать.

Прошу указать свои цены с фиксированной оплатой в месяц. (приоритет самым минимальным по бюджету исполнителям)

Пишите так же свои скайпы для связи, так как все обсуждение там.

Так же можем взяться начинающий дизайнеров, пишите будем обсуждать.