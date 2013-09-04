Требуется опытный дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок242 просмотра
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Требуется pixel-dens web-дизайнер для плодотворной работы.

Обязательно портфолио, опыт не менее 2х лет, понимание UI, отрисовка для RETINA-дисплеев.

Желательно - понимание построения HTML5 анимации (для сотрудничества с программистами, которые будут верстать проекты)

Потребуется создавать:

1)Лендинги

2)Одностраничники

3)Супер-сайты

Качество которое хотелось бы видеть:

turumburum.com/

hostpro.ua/

Если не уверены что сможете сделать что то похожее - пожалуйста, не тратьте время.

Также желательно указывать ориентировочную стоимость работ на примере сайта-визитки на 5 страниц.

Правила работы:

- Перед отрисовкой дизайна мы ВСЕГДА делаем прототип (в Axure или аналоге)

- Мы всегда передаем четкое ТЗ

- Мы уважаем исполнителей, соответственно требуем уважения к себе

- Вся работа ведется через Google Docs / Teamer

- Мы работаем по безопасной сделке

10 лет назад
insget
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)
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