Нужен лёгкий "воздушный " хедер для сайта знакомств в светло-зелёных тонах Размеры: Высота - 190 px Ширина - 1500 px
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать технический дизайн главной страницы с иллюстрацией. Пример страницы вышлю по требованию.
Обращаю внимание, что это не стандартная страница, а именно технический дизайн с иллюстраницей, с флешем.
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