Дизайн главной страницы

Хочу сказать Александру огромное спасибо за его терпение и отзывчивость, он на связи практически 24 часа в сутки, видно что человек не просто менеджер, а действительно болеет за судьбу проекта. Всем рекомендую! Если вы хотите доверить ваш проект в руки профи, человеку который будет вести вас до конца и по-настоящему работать на результат - то Александр это именно тот человек. Еще раз спасибо!