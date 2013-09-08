Убрать фон (белый)

Есть нарисованные дизайнером кнопки, нас они полностью устраивают, но они одним фоном, нужно сделать что бы подготовить макет для верстальщика. Задача минимум - прозрачный фон и убрать изображения курсоров, задача максимум - сделать нормальный макет, т.е что бы были слои - текст, и пр. Пишите цену за первый и второй вариант.