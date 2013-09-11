Сайт flash-игр

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка81 просмотр
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Требуется нарисовать дизайн как на сайтах примерах, но в сине-голубых тонах. Структура останется та же, подробное ТЗ - выбранному исполнителю. Требуется главная, страница рубрики и одной игры.

Примеры:

http://игры-для-девочек.рф/

http://www.girlsgogames.ru/

Заявки строго в проект, выбор исполнителя - по портфолио.

10 лет назад
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alphabethater
Василий 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
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