Разработка стилистики согласно шаблона cms Magento

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка87 просмотров
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Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/42815.html

Тема сайта: Мебель и интерьер.

1. Развернуть данный дизайн

2. На основании данного шаблона разработать индивидуальную стилистику, основываясь на базовых знаниях юзабилити.

3. Разработка рекламного места на сайте для размещения собственных баннеров.

4. Предложение дополнительных модулей (иконки, фишки и т.п.) для эффективного подчеркивания продукта, услуги.

При ответе на данную вакансию, просьба описать Ваши требования к работе, пожалуйста максимально понятные для заказчика, в каком виде я должен Вам их дать для того чтоб Вы смогли составить грамотное ТЗ понятное мне и Вам (это залог успеха).

Очень ценю инициативу и предложения, если человек их не просто предлагает а и знает как реализовать.

Бюджет ограничивается только заданием который утвержден в совместно составленном ТЗ.

Magento
10 лет назад
mebeliniua
Денис 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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