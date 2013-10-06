Требуется дизайн интернет магазина

$200
Дизайн сайтовЗавершен38 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек хорошо понимающий именно в дизайне сайтов! Понимание основ верстки обязательно! Готов рассмотреть комплексное предложение по дизайну и верстке этого самого дизайна.

10 лет назад
Talkoural
Павел 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
10 лет назад
$350
5 дней
Эта женщина творит чудеса! Галина отличный специалист готовый выполнить любой заказ! Было безумно приятно с ней работать! Обязательно обращусь снова!!!
Павел - эталон заказчика! При сотрудничестве с ним у вас будет подробнейшее ТЗ с прототипами, всесторонняя помощь, постоянная связь, предоплата и моментальная оплата при окончании сотрудничества. Это сотрудничество было более чем приятным, готова его продолжить при необходимости!
  • Похожие заказы

  • Дизайн для женского сайта

    $250

    Здравствуйте, нужен дизайн для женского сайта. По функционалу похож на http://www.baby.ru/, но будем делать для начала лайт версию. Тематика бытовая (все о доме). Ждем предложения по ценам и срокам. Если есть подобные проекты в портфолио ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка стилистики согласно шаблона cms Magento

    Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/42815.html Тема сайта: Мебель и интерьер. 1. Развернуть данный дизайн 2. На основании данного шаблона разработать индивидуальную стилистику, основываясь на базовых знаниях юзабилити. 3. Разработка рекламного места на сайте для размещения собственных баннеров. 4. Предложение дополнительных модулей (иконки, ...

    Magento
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта по туризму

    Добрый день! Необходимо отрисовать несколько макетов по эскизам: 1. Главная страница (меню, слайдер, фото, текст, иконки) 2. Новости. 3. Подробная Новости. 4. Оформление списка стран. 5. Подробная страница страны. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка простого дизайна

    Необходимо доработать дизайн торрент-трекера на тематику «сериалы» От 4 страниц дизайна. 2-х или 3-х цветный, легкий шаблон. CMS DLE. Сроки не ограничены (в пределах разумного). Небольшое ТЗ во вложении.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Убрать фон (белый)

    $50

    Есть нарисованные дизайнером кнопки, нас они полностью устраивают, но они одним фоном, нужно сделать что бы подготовить макет для верстальщика. Задача минимум - прозрачный фон и убрать изображения курсоров, задача максимум - сделать нормальный макет, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка, редизайн

    $50

    Необходимо сделать редизайн стандартного шаблона на http://www.akropolis.kiev.ua/ , CMS WordPress. Структура шаблона нужна такая же, нужно заменить графику, скрин нового дизайна прилагаю. Новый дизайн делали под другую CMS, но не использовали, а идея осталась. Жду ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт flash-игр

    $100

    Требуется нарисовать дизайн как на сайтах примерах, но в сине-голубых тонах. Структура останется та же, подробное ТЗ - выбранному исполнителю. Требуется главная, страница рубрики и одной игры. Примеры: http://игры-для-девочек.рф/ http://www.girlsgogames.ru/ Заявки строго в проект, выбор исполнителя - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $500

    Нарисовать технический дизайн главной страницы с иллюстрацией. Пример страницы вышлю по требованию. Обращаю внимание, что это не стандартная страница, а именно технический дизайн с иллюстраницей, с флешем.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад