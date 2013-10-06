Требуется дизайн интернет магазина

Павел - эталон заказчика! При сотрудничестве с ним у вас будет подробнейшее ТЗ с прототипами, всесторонняя помощь, постоянная связь, предоплата и моментальная оплата при окончании сотрудничества. Это сотрудничество было более чем приятным, готова его продолжить при необходимости!