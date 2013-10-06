Требуется дизайн интернет магазина

Здравствуйте, нужен дизайн для женского сайта. По функционалу похож на http://www.baby.ru/, но будем делать для начала лайт версию. Тематика бытовая (все о доме). Ждем предложения по ценам и срокам. Если есть подобные проекты в портфолио ...
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Нужен человек хорошо понимающий именно в дизайне сайтов! Понимание основ верстки обязательно! Готов рассмотреть комплексное предложение по дизайну и верстке этого самого дизайна.
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