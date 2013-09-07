Доработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки224 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть шаблон, нужно перевести шаблон с английского на русский, добавить фильтр по цене, вынести строку с брендами как http://shopomio.ru/ сделать меню как на сайте http://shopomio.ru/

и также сделать похожее меню как под баннером.

Пишите цену и сроки

10 лет назад
marinka00808
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
wecodein
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$65
2 дня
Спасибо Вам Кирилл!!Работа выполнена качественно и быстро!Кирилл выполнил все в срок и так, как требовалось.Результатами очень довольна!
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