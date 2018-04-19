Ruslan78

Русланс Уваровс Ruslan78

 
45 летЛатвия/Рига
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
CEO

IT projects

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$985
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vzdes
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$400
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта и лого
Спасибо, хороший заказчик
все ок
Ответный отзыв
Vi_Nik
Виктор 
55 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
2 года назад
Доработка проекта печатной платы согласно плате в приложении
Сотрудничаем не первый раз. Четкая постановка задачи, практически всегда онлайн для уточнения вопросов по проекту. Рекомендую.
все супер
Ответный отзыв
Vi_Nik
Виктор 
55 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$375
10 баллов
3 года назад
Из PDF развоести печатную плату
Руслан: - четко ставит задачу, описывая ожидаемый результат; - практически всегда на связи, дает полные обоснованные комментарии для внесения коррекций в заказ; - стиль оплаты: "сразу как выполнено". Рекомендую для всех, кто ожидает конструктивного сотрудничества.
Большое спасибо за профессиональную работу! Всё ввполнено на высоком качестве.
Ответный отзыв
MF45
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Создать сайт
Отличный заказчик, все по делу, оплата в срок.
Всё выполнено в соответствии со всеми ожиданиями! Спасибо!
Ответный отзыв
typict
Егор 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Создание вебсайта (Дизайн уже есть)- Вёрстка, программирование
Рекомендую, понятное задание, оплата в срок, доплата за все дополнения
Спасибо большое Егору за терпение, всячески рекомендую к сотрудничеству!!!
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