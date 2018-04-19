Сайту на вордпрессе нужна помощь специалиста в копании кода, оставленного предыдущем программистом, который само дистанцировался от решения проблемы и теперь нужна оптимизация его работы. Проблема номер 1 такая- 1. На сайте есть 300 объявлений. И сайт ...
- Веб-программирование7 заявокЗакрытгод назад
Собрать из конструктора вроде WordPress сайт продажи недвижимости под ключ 1. С автоматическим переводом на все языки ЕС. Основной язык английский 2. С возможностью загрузки автоматической feed и ручной поштучно обьявленийСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт2 года назад
Модернизация и создание в Prepar3d аддонов для аэропортов3D-графика2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $30
Прошу повторить изменения в печатной плате в соответствии с приложенным файлоиЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен2 года назад
Дизайн разработан, требуется вёрстка сайта. Сайт- платформа по типу доски объявлений. Объявления публикуются 1 раз в месяц. Объявления публикуются только через админку администратором. У продавца и покупателя есть свои профили, в которых публикуется различная информация. Для простоты администрирования ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется качественный, современный дизайн сайта и разработка лого для сайта- платформы по типу интернет магазина (На сайте публикуется 20 предложений от разных поставщиков,) Сайт оказывает финансовые услуги. Техническое задание вышлю после просмотра предложения и примера работ. При выборе ...Завершен2 года назад
Требуется разработка Вебсайт-магазина- (Дизайн уже есть!) Дизайн и лого есть.- Это значит дизайн мне не нужен. Он уже есть. Описание страниц сайта 1.Main Page Buy it Now кнопка для главного продукта. 2. Shop фото и цена софта с отпракой линка ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно из схемы в PDF развести печатную плату для дальнейшего её нами изготовления (В Кicad, Altimume или аналоге на выходе иметь гербер файл) Плата 4-5 слоёв на 100 деталей. PDF вышлю кандидатуЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется опытный программист для работы удалённо. (Visual C++ и/или Python/php ) Front End/ Back End Senior для контрактной работы 12 месяцев (с возможностью продления)Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Прошу прежде чем писать предложения прочитать 3 пункта задания. Задаче не только Вебдизайн. Заранее спасибо! Рассматриваем предложения на данном этапе только того, кто может выполнить все 3 пункта! Предложение делайте пожалуйста по каждому пункту. Задача разработка концептуально дизайна ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт3 года назад
Задача разработка концептуально дизайна и лого (имя бренда есть) Требуется создание Лого Дизайна сайта Концепт дизайна устройства (коробка 20 на 10см для подключения к телевизору) Детальней после выбора исполнителяДизайн сайтов38 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Научить Текстовый редактор (любой из существующих) скачивать картинки с локальной машины. В документе по ссылке находятся графики в виде картинки. Так как графики периодически обновляются нужно автоматически при открытии документа закачивать картинки на свои места с ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Создать сайт-визитку современного вида. Сайт простой, состоящий из 5 страниц На Английском языкеСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Задача вёрстка сайта и натяжка уже существующего дизайна, заливка на хостинг Дизайн будет выслан потенциальному исполнителю Wordpress. Сайт состоит из 6 страниц и галереи. На заставке есть анимация.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Редизайн сайта. Данный заказ на новый дизайн сайта. Сайт и лого- модернизация дизайна 10 летней давности. Сейчас сайт состоит из 8 директорий, одноязычный. Фото и видео Имя сайта кандидату.Завершен6 лет назад
Требуется доработка сайта на WordPress. Добавление функционала, правка замечаний. ТЗ вышлем кандидатамВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется создание Вебсайта. Дизайн в PSD предоставляем мы. 10 страниц+ регистрация для пользователей. желательно на Wordpress.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется создать магазин на opencart 2 (базовый дизайн) со следующими возможностями: 1. колич-во категорий-подкатегорий-подподкатегорий ок 17000 ( 17 тысяч) суммарно. 2. количество товаров SKU ок 500 000 ( 500 тысяч). 3. БД должна синхронизировать остатки минимум 2-а раза ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка дизайна для логотипа и вебсайта.Завершен6 лет назад
- $150
Требуется качественный, современный дизайн сайта. Сайт- доска обьявлений узкой отрасли (Авиация) Дизайн адаптивный для мобильных устройств. Обязательно иметь портфолио с примерами. Приоритет тому, кто сможет предложить конкретный пример. Удачи!Завершен8 лет назад