Создать аддон для Prepar3d

[b]Важно![/b] Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ, понимающим что нужно сделать по данному заданию. Если есть вопросы - пишите. Еще лучше прислать Ваши аналогичные примеры, или примеры того как сможете сделать. [b]Задача[/b] Нужно ...