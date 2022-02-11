Моделирование аттракциона

3D-графикаЗакрыт6 заявок686 просмотров
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Добрый день. Необходимо визуализировать модель аттракциона. В идеале, если работа будет выполняться в Cinema 4D, если это будет друга программ, то итоговый формат должен быть fbx. Обязательно с разверткой/текстурами под стандартный рендер cinema, а лучше под Octane Render. По полигонам лучше не задирать потолок выше 500-800 тысяч. Весь нэйминг элементов должен быть выполнен на английском языке и должен соответствовать деталям и текстурам. Кроме самого моделинга, необходимо будет раскрасить аттракцион в определенную палитру цветов ( некая работа дизайнера) цвета и стиль аттракциона в папке "Образец".

Фото аттракциона, и некоторые чертежи вы можете скачать здесь - https://disk.yandex.ru/d/7ZsNmpjGG26k5Q , пример какого качества в итоге необходимо получить аттракцион в папке "Образец".

В отклике укажите, что по стоимости и срокам, заранее спасибо.

2 года назад
nevermind99
Кир 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
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