3D модель героя

3D-графикаЗакрыт2 заявки1016 просмотров
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Нужно нарисовать 3D модель героя по ТЗ, прикладываю пример

2 года назад
milanist
Артур 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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