Нужно создать модель под 3д печать в строгом соответствии с эскизом(пропорции и размеры должны быть соблюдены) и требованиями техзадания. Формат файла .stl
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Нужно нарисовать 3D модель героя по ТЗ, прикладываю пример
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