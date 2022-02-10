3D модель героя

Ищу графического дизайнера для создании уникального аватара и в дальнейшем коллекции в NFT пространстве. Требования: - креативный подход к разработке и реализации задачи; - опыт работы с графическим дизайном более 3 лет; - быстрое выполнение работы; - уникальные и неповторимые ...