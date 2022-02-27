Сделать 3д модель кокарды в .stl

$50
3D-графикаЗавершен4 заявки1085 просмотров
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Нужно создать модель под 3д печать в строгом соответствии с эскизом(пропорции и размеры должны быть соблюдены) и требованиями техзадания. Формат файла .stl

2 года назад
aa410
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
georgui1603
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 года назад
$40
12 дней
Приятно было поработать с Георгием. Он хороший специалист. Будем продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик, рекомендую!
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