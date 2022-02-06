Создания дома в SketchUp

Ищем человека который сможет создавать модели для домов в SketchUp, полностью рабочие модели, соответствующие проекту для создания с них дальнейшей документации для строительства.

Исходные данные:

1) Топография участка (на склоне находится будут дома).

2) Разделения участков и посадка 2 домов на них.

3) Планировка всех этажей и разрезы.

Нужно создать модель рабочую, качественную в SketchUp, чтоб можно было потом с ней работать, модель хорошего качества, за приятные финансы и будем рады оперативному результату.

Ищем человека который будет выполнять работу эта качественно.

Прошу прикреплять вами созданные примере моделей со SketchUp в описания, только такие кандидаты будем рассматривать.