Гидравлические расчеты для корпусов фильтров

$1
3D-графикаЗакрыт1 заявка661 просмотр
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Есть несколько видов корпусов для фильтров. Нужно просчитать Дельта давление и дебит жидкости. Также нужно создать 3D модели в Solidworks.

Некоторые примеры корпусов прикреплены.

2 года назад
guest_16443123420614
2 года в сервисе
Был
2 года назад