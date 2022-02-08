Приветствую. Нужно кастомизировать уже найденную модель в блендере в соответствии с моими указаниями (цвет, текстура, надписи и тд)
Нанести текстуру и надписи на готовую модель автомобиля в блендере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нанести текстуры, цвета, несколько надписей и логотипов на уже готовую модель авто в блендере.
- Похожие заказы
- 3D-графиканет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется написать плагин экспорта и импорта моделей трасс и коллизии для редактора "3d max" Файлы которые нужно редактировать, принадлежат старой игре FlatOut 2.3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется 3D специалист, для создания, геймплейного- анимационного ролика, в жанре Файтинг. Сражение, двух вымышленных персонажей. Время ролика - 30 сек.3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад
Товары для сайта. Нужно сделать крутящийся gif на основе фотографий. Или предлагайте ваши варианты в 3D. количество товаров 50шт.3D-графика15 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать 3d модели на основе имеющихся изображений в стиле аниме.3D-графика5 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Нужно создать 3D визуализацию (иллюстрацию) оборудования по образцу изображения. Максимально приближенно, но с внесенными изменениями. Скажем так - рерайт изображения. На изображении с пятью силосами нарисовать только один, такой как на втором изображении. Т.е. требуется 2 изображения: а) ...3D-графика4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $200
Инструмент который позволяет генерировать 3д фигуры на сайте. Генерировать опираясь на ползунки, которые будет крутить пользователь. Ползунки, например, определяют такие свойства, как степень округлости фигуры, вытянутость/сжатость и так далее. Сами объекты без текстур и должны ...3D-графика2 заявкиЗакрыт2 года назад
Прикрепил ниже рисунок головы которую нужно визуализировать в 3д3D-графика1 исполнительЗакрыт2 года назад
Нужно сделать 3D визуализацию таких товаров: - патчи для глаз - 4 вида - маски для лица - 3 вида - тени для век - 3 вида3D-графика14 заявокЗакрыт2 года назад