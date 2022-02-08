Нанести текстуру и надписи на готовую модель автомобиля в блендере.

3D-графикаЗавершен7 заявок754 просмотра
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Требуется нанести текстуры, цвета, несколько надписей и логотипов на уже готовую модель авто в блендере. 

2 года назад
guest_16419188080721
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gurik_
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$15
1 день
UAH
Рекомендую. Все четко и компетентно.
приятно иметь дело с честными людьми, которые хорошо рассказывают поставленные задачи. заказчик хороший всем рекомендую.