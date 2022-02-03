Требуется написать плагин 3д макс

3D-графикаЗакрыт1 заявка620 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать плагин  экспорта и импорта моделей трасс и коллизии для редактора "3d max" 

Файлы которые нужно редактировать, принадлежат старой игре FlatOut 2.

2 года назад
guest_16439995119646
2 года в сервисе
Был
2 года назад