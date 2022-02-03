Требуется написать плагин 3д макс

Нужно создать 3D визуализацию (иллюстрацию) оборудования по образцу изображения. Максимально приближенно, но с внесенными изменениями. Скажем так - рерайт изображения. На изображении с пятью силосами нарисовать только один, такой как на втором изображении. Т.е. требуется 2 изображения: а) ...