Инструмент, который позволяет генерировать 3д фигуры на сайте

$200
3D-графикаЗакрыт2 заявки640 просмотров
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Инструмент который позволяет генерировать 3д фигуры на сайте. Генерировать опираясь на ползунки, которые будет крутить пользователь. Ползунки, например, определяют такие свойства, как степень округлости фигуры, вытянутость/сжатость и так далее. Сами объекты без текстур и должны выглядеть как биоформа. Прикрепляю фото того как примерно должны выглядеть фигуры в итоге.

2 года назад
guest_1643852804205
2 года в сервисе
Был
2 года назад