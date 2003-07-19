Прикрепил ниже рисунок головы которую нужно визуализировать в 3д
Инструмент, который позволяет генерировать 3д фигуры на сайте
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Инструмент который позволяет генерировать 3д фигуры на сайте. Генерировать опираясь на ползунки, которые будет крутить пользователь. Ползунки, например, определяют такие свойства, как степень округлости фигуры, вытянутость/сжатость и так далее. Сами объекты без текстур и должны выглядеть как биоформа. Прикрепляю фото того как примерно должны выглядеть фигуры в итоге.
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