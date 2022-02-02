3D модель и анимация работы сверлильного станка 2Р135Ф2

$50
3D-графикаЗавершен3 заявки779 просмотров
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Нужно сделать 3D модель сверлильного станка 2Р135Ф2 и анимацию работы основных частей: револьверной головки, рабочего стола и коробки скоростей.

2 года назад
Anton_Grishk0
Антон 
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
kennykiller137
Иван 
36 летОАЭ
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
2 года назад
$50
3 дня
RUBWMZ
Заказ выполнен очень быстро и качественно! Спасибо!
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