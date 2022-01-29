Инфографика для маркетплейсов

Доброго времени суток) Нужна 3д модель Бамбуковых ворот...Модель нужна БЕЗ ТЕКСТУР..только UV развертка ...формат FBX ну или OBJ . Модель не должна быть сильно лоу поли но и не очень много полигонов...будет под сглаживание-поэтому проработать ...