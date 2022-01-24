3d моделирование портрета

Доброго времени суток) Нужна 3д модель Бамбуковых ворот...Модель нужна БЕЗ ТЕКСТУР..только UV развертка ...формат FBX ну или OBJ . Модель не должна быть сильно лоу поли но и не очень много полигонов...будет под сглаживание-поэтому ...
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Необходимо создать модель и выполнить рендер фотографического качества исторического персонажа с текстурами кожи, глаз, волос, худ светом в соответствии с референсом. Референс и пример финального качества прилагаются.
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