3d моделирование портрета

$300
3D-графикаЗакрыт2 заявки1293 просмотра
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Необходимо создать модель и выполнить рендер фотографического качества исторического персонажа с текстурами кожи, глаз, волос, худ светом в соответствии с референсом. Референс и пример финального качества прилагаются.

2 года назад
Guru241619
Вячеслав 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
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