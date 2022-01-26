Доработать персонажа в Blender + импорт и работа в Unity

Необходимо доделать персонажа утку: ретопология под Unity (конкретного кол-ва полигонов нет), текстурирование не pbr, достаточно просто "раскрасить", запечка нормалей на лоуполи, риггинг и несложная анимация в 4-5 действий (ходьба, бег, плавание, анимация движения головой/хвостом, взмах крыльями). На данный момент есть хайполи модель. Срок до 28 января

Как результат, в том числе, blend файл с анимированным и текстурированным персонажем, готовым к импорту в юнити, проект в юнити. Проект не коммерческий