3D моделирование и визуализация матрасов

Доброго времени суток) Нужна 3д модель Бамбуковых ворот...Модель нужна БЕЗ ТЕКСТУР..только UV развертка ...формат FBX ну или OBJ . Модель не должна быть сильно лоу поли но и не очень много полигонов...будет под сглаживание-поэтому проработать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать 3D модель матраса, с внутренним наполнением. Пример работ:
1) http://sky-lion.com/3d-modelirovanie-i-vizualizaciya-matrasov.htm
2) https://mob.md/product-category/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%8b-%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/
Предложите цену за одну единицу, и оптовую цену от 10 шт и выше.
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