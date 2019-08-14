SergPG

Сергей SergPG

 
40 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Визуализация, моделирование

Стараюсь работать аккуратно, всегда на связи.  Предоплата. Для удобства скайп serg.podporin

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$240
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-5
3D-графика
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Отзывы заказчиков
Persona600
Воронцов 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$240
10 баллов
2 года назад
3D-макеты этажей офисного центра
Благодарю Сергея за идеально выполненную работу, подробное ТЗ до начала работ помогло сразу достичь понимания нужного результата. Всегда был на связи (как до начала работ, так и во время выполнения), корректировки в процессе работы вносились быстро. Оплата была тремя частями по этапам реализации задачи. Сотрудничество оставило только положительные эмоции. Дальнейшие работы по 3D-дизайну в первую очередь будем обсуждать с ним.
Спасибо, Евгению, за интересный проект и просто таки идеальное ТЗ)) Отличная коммуникация, оплата своевременная. Очень рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
qualexx
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
3D визуализация построек из мини-бруса
Сергею благодарность! Очень грамотный специалист с качественными результатами. Визуализации получились прямо такие, как хотелось. Свое дело знает, по общению и по срокам все четко, поэтому однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, четко поставленная задача, адекватные требования, своевременная оплата. Очень рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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renad86
Ренад 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
3D рендер накладок на лестницу
Отлично выполнил работу не смотря на мои постоянные "хотелки". Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Отличная коммуникация, постановка задачи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
GeraTN
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Отрисовать оборудование в 3d
Не ожидала столь оперативного выполнения задачи. Оборудование было смоделировано качественно: от оригинала не отличить. Всегда на связи, приятный в общении. Вносил дельные предложения, когда у меня возникали затруднения. Буду и дальше работать с Сергеем.
Татьяна прекрасный заказчик, хорошая постановка задачи, коммуникативность отличная, несмотря на разницу во времени)), оплата своевременная. Очень рекомендую к работе с ней. Надеюсь на продолжения сотрудничества.
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Grafio
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
3D-визуализация фасада дома. 1 ракурс. Подробное тз и доп файлы
Всё хорошо, для поставленной цели за поставленную стоимость - отлично справился с работой! Коммуникация отличная, срок затягивался по нашей вине, но Сергей мужественно ждал уточнений. Спасибо!
Просто все очень хорошо, доброжелательный заказчик, оплата своевременная, ТЗ хорошее, все исходники даны. Очень рекомендую к сотрудничеству.
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3D-графика
7 отзывов
$3/час
от $10
#3