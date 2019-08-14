Визуализация, моделирование
Стараюсь работать аккуратно, всегда на связи. Предоплата. Для удобства скайп serg.podporin
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недостаточно оценок
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$240
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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ТОП-5— 3D-графика
Портфолио
- Визуализация кровати, матраса в интерьере489 просмотров
- Визуализация ванной комнаты1126 просмотров
- Визуализация загородного дома765 просмотров
- Моделинг и визуализация мебели636 просмотров
- Дизайн и визуализация рабочего кабинета517 просмотров
- Визуализация жалюзийных дверей1088 просмотров
- Моделинг лестницы с последующей визуализацией772 просмотра
- Моделирование и визуализация для сайта646 просмотров
- Моделирование и предметная визуализация485 просмотров
- Моделинг и визуализация мебели388 просмотров
- Моделирование и визуализация комода525 просмотров
- Моделирование и предметная визуализация439 просмотров
Отзывы заказчиков
$240
10 баллов
2 года назад
Благодарю Сергея за идеально выполненную работу, подробное ТЗ до начала работ помогло сразу достичь понимания нужного результата. Всегда был на связи (как до начала работ, так и во время выполнения), корректировки в процессе работы вносились быстро. Оплата была тремя частями по этапам реализации задачи. Сотрудничество оставило только положительные эмоции. Дальнейшие работы по 3D-дизайну в первую очередь будем обсуждать с ним.
Ответный отзыв
Спасибо, Евгению, за интересный проект и просто таки идеальное ТЗ)) Отличная коммуникация, оплата своевременная. Очень рекомендую к сотрудничеству!!!
$50
10 баллов
2 года назад
Сергею благодарность! Очень грамотный специалист с качественными результатами. Визуализации получились прямо такие, как хотелось. Свое дело знает, по общению и по срокам все четко, поэтому однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленная задача, адекватные требования, своевременная оплата. Очень рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
$20
10 баллов
4 года назад
Отлично выполнил работу не смотря на мои постоянные "хотелки". Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличная коммуникация, постановка задачи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$50
10 баллов
4 года назад
Не ожидала столь оперативного выполнения задачи. Оборудование было смоделировано качественно: от оригинала не отличить. Всегда на связи, приятный в общении. Вносил дельные предложения, когда у меня возникали затруднения. Буду и дальше работать с Сергеем.
Ответный отзыв
Татьяна прекрасный заказчик, хорошая постановка задачи, коммуникативность отличная, несмотря на разницу во времени)), оплата своевременная. Очень рекомендую к работе с ней. Надеюсь на продолжения сотрудничества.
$60
10 баллов
5 лет назад
Всё хорошо, для поставленной цели за поставленную стоимость - отлично справился с работой! Коммуникация отличная, срок затягивался по нашей вине, но Сергей мужественно ждал уточнений. Спасибо!
Ответный отзыв
Просто все очень хорошо, доброжелательный заказчик, оплата своевременная, ТЗ хорошее, все исходники даны. Очень рекомендую к сотрудничеству.
3D-графика
7 отзывов
$3/час
от $10
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