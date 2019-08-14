Благодарю Сергея за идеально выполненную работу, подробное ТЗ до начала работ помогло сразу достичь понимания нужного результата. Всегда был на связи (как до начала работ, так и во время выполнения), корректировки в процессе работы вносились быстро. Оплата была тремя частями по этапам реализации задачи. Сотрудничество оставило только положительные эмоции. Дальнейшие работы по 3D-дизайну в первую очередь будем обсуждать с ним.