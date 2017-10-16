Схема проезда 3Д

3D-графикаЗавершен12 заявок666 просмотров
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Нужна аналогичного качества схема проезда. Примеры подобных ваших работ.

https://www.demos-r.ru/upload/banner/donnasposa.jpg

http://wilgood.ru/upload/iblock/27d/kantemir.jpg

и отдельно такую оценить, только в 2 раза меньше участок карты https://www.presentstar.ru/img/map.jpg

6 лет назад
Bonvivan
Роберт 
49 летТурция
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
SergPG
Сергей 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
29 минут назад
6 лет назад
$30
5 дней
В итоге получилось достаточно хорошо, но пришли к этому не быстро. Но это оправдалось ценой хорошей и от дополнительных правок не увиливал)
Хороший заказчик, качественная постановка задачи, сотрудничеством доволен. Оплата произведена по договоренности.
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