Дизайн магазина памятники

Необходимо разработать 3D модель для мобильной игры. Эта пробная модель, если всё устроит то на момент создания контента нужно будет ещё 6+ аналогичных моделей. Необходимо поддержать 6 анимаций: [list][*]﻿idle (2 вида) [*]﻿Расстройство [*]Радость[*]Обращение на себя внимания (2 вида)[/list] Визуальный стиль в прикреплённых файлах. Интересуют ...