Дизайн магазина памятники

Задача создать 3D презентацию, ролик. Ролик - концепт аттракциона роботы - боксеры. 1) Моделирование дизайна робота по эскизу, описанию и примерам, дизайн по заданным размерам и параметрам. 2) Анимация озвучка. 3) Наложение на реальное фоновое изображение. Робот в реальности 2.5 ...
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Сделать дизайн розничного магазина площадью 30-40 м2, по продаже изделий из гранита. Продаем памятники, ограды, фото медальоны, столешницы, подоконники, ступени, все из гранита. Это не интернет магазин.
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