Создание 3Д модели персонажа.

Необходимо создать рендер модели кровати в интерьере в соответствии с фото и размерами. Критерии: 1. Кровать занимает 2 / 3 изображения. 2. 3 ракурса 3. Изображение приближено к фотореалистичности. 4. Справа или слева расположен основной источник света (окно, витрина, светильник) 5. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Нужно создать по эскизам и рисункам, 3Д модель персонажа строго в Т-образной позе (персонажа стоит, поставив ноги на ширину плеч и разведя руки строго в стороны ладонями вниз). На выходе нужен файл формата fbx (конвертер FBX 2006) или Maya. Спасибо!
- Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать 3D модель для мобильной игры. Эта пробная модель, если всё устроит то на момент создания контента нужно будет ещё 6+ аналогичных моделей. Необходимо поддержать 6 анимаций: [list][*]idle (2 вида) [*]Расстройство [*]Радость[*]Обращение на себя внимания (2 вида)[/list] Визуальный стиль в прикреплённых файлах. Интересуют ...3D-графика13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер! Составил краткое тз! Нужно сделать из живых людей - персонажей так скажем) Популярные ютуберы - лица перенести Подробнее можно в skype или vk! Кт: Мэддисон Хованский Николай Соболев Кузьма / Лиззка Т: Ларин Соколовский Фостерс (вместо лица буква F в стиле его канала) Айтипедия (карлик) Ваша задача сделать ...3D-графика3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Balaki/portfolio/3d-grafika-12/3d-karta-proezda-1570336/]Пример работы [/url]Сколько будет стоить?3D-графика19 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, в готовом интерьере (3D max, v-ray) полностью подготовленном под рендер, необходимо сделать видео перемещающейся по нему камеры. Интересует в первую очередь просто анимация движения камеры. Интересует цена на три варианта: 1. Вы просто настраиваете всю ...3D-графика8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Необходимо сделать перстень на основе имеющейся фотографии (будет предоставлена исполнителю) адаптировав её под ряд требований. Выполнение работы 1-2 дня. Оплата через Сбер.Завершен7 лет назад
Нужен город формата А3. Около 50 объектов с обозначением их на русском языке. Просьба откликнуться тем, кто сам делает такие объекты, а не скачивает работы других3D-графика12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Нужна 3д модель рекламной конструкции в виде "Лайк", фото прилагаю высота конструкции 3 метра, крепиться будет на крышу здания на высоту 3,5 м., с мягкой кровлей. (модель будет из пенопласта) Конструкция рука по масштабу к крыше больше цена вопроса ...3D-графика12 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть модели 3ds max - нужно создать подобное но с другими дверями и полом если понравится, есть еще список, что нужно отрендерить Желательно использовать Блендер - так как мне потом делать нужно будет скриптом чтоб сократить время - ...Завершен6 лет назад
Нужно разработать трёхмерную модель ремешка для часов из натуральной кожи, сделать рендер. Исходным материалом будут фотографии: 1) Фотография ремешка из кожи (таким должен быть материал на готовом изображении. Лицо цвет бордовый (кожа называется Shell Cordovan burgundy), ...Завершен6 лет назад