Создание 3Д модели персонажа.

3D-графикаЗакрыт17 заявок340 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени.

Нужно создать по эскизам и рисункам, 3Д модель персонажа строго в Т-образной позе (персонажа стоит, поставив ноги на ширину плеч и разведя руки строго в стороны ладонями вниз). На выходе нужен файл формата fbx (конвертер FBX 2006) или Maya. Спасибо!

6 лет назад
manager8831
47 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рендер кровати в интерьере

    Необходимо создать рендер модели кровати в интерьере в соответствии с фото и размерами.  Критерии: 1. Кровать занимает 2 / 3 изображения. 2. 3 ракурса 3. Изображение приближено к фотореалистичности. 4. Справа или слева расположен основной источник света (окно, витрина, светильник) 5. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Необходимо разработать 3D модель для мобильной игры.

    Необходимо разработать 3D модель для мобильной игры.  Эта пробная модель, если всё устроит то на момент создания контента нужно будет ещё 6+ аналогичных моделей. Необходимо поддержать 6 анимаций: [list][*]﻿idle (2 вида) [*]﻿Расстройство  [*]Радость[*]Обращение на себя внимания  (2 вида)[/list] Визуальный стиль в прикреплённых файлах. Интересуют ...

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание 3D модели в counter strike 1.6

    Добрый вечер! Составил краткое тз! Нужно сделать из живых людей - персонажей так скажем) Популярные ютуберы - лица перенести Подробнее можно в skype или vk! Кт: Мэддисон Хованский Николай Соболев Кузьма / Лиззка Т: Ларин Соколовский Фостерс (вместо лица буква F в стиле его канала) Айтипедия (карлик) Ваша задача сделать ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Balaki/portfolio/3d-grafika-12/3d-karta-proezda-1570336/]Пример работы [/url]Сколько будет стоить?

    3D-графика19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать 3D визуализацию пролета камеры в интерьере

    Добрый день, в готовом интерьере (3D max, v-ray) полностью подготовленном под рендер, необходимо сделать видео перемещающейся по нему камеры. Интересует в первую очередь просто анимация движения камеры. Интересует цена на три варианта: 1. Вы просто настраиваете всю ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать 3D модель перстня

    $35

    Необходимо сделать перстень на основе имеющейся фотографии (будет предоставлена исполнителю) адаптировав её под ряд требований. Выполнение работы 1-2 дня. Оплата через Сбер.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Город

    Нужен город формата А3. Около 50 объектов с обозначением их на русском языке. Просьба откликнуться тем, кто сам делает такие объекты, а не скачивает работы других

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3д модель

    $30

    Нужна 3д модель рекламной конструкции в виде "Лайк", фото прилагаю высота конструкции 3 метра, крепиться будет на крышу здания на высоту 3,5 м., с мягкой кровлей.   (модель будет из пенопласта)  Конструкция рука по масштабу к крыше больше цена вопроса ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать 3d модель интерьера

    Есть модели 3ds max - нужно создать подобное но с другими дверями и полом если понравится, есть еще список, что нужно отрендерить Желательно использовать Блендер - так как мне потом делать нужно будет скриптом  чтоб сократить время - ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка 3D модели ремешка для часов

    Нужно разработать трёхмерную модель ремешка для часов из натуральной кожи, сделать рендер. Исходным материалом будут фотографии: 1) Фотография ремешка из кожи (таким должен быть материал на готовом изображении. Лицо цвет бордовый (кожа называется Shell Cordovan burgundy), ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад