Создать 3d модель интерьера

Есть модели 3ds max - нужно создать подобное но с другими дверями и полом

если понравится, есть еще список, что нужно отрендерить

Желательно использовать Блендер - так как мне потом делать нужно будет скриптом

чтоб сократить время - я не использую скайп - тыкайте телеграм - https://telegram.me/koshak01