Срочно нужен 3Д моделлер - ювелирные изделия (кулон)

Здравствуйте! Нужно сделать диораму в 3d max => как на картинке (деревья, домик, озеленения вокруг, мостик к нему идущий и камни с текстурой ). Все должно быть максимально схожое с картинкой. Исполнитель будет выбираться по оптимальней цене. При удачном ...