3D визуализация химических молекул

Визуализировать 3D изображения указанных химических молекул соответственно их 2D моделям. 3Д модели должны как бы висеть в воздухе над соответствующими им 2Д изображениями. В приложении 2 файла, на которые надо рендерить 3Д молекулы. Так же для работы прилагается 4 файла со схематическими 3д изображениями с химической программы (они без теней, текстур и т.д., чисто как пример). Номер файла = номеру молекулы 2д на листке слева направо.