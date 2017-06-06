3D визуализация химических молекул

$25
3D-графикаЗакрыт15 заявок487 просмотров
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Визуализировать 3D изображения указанных химических молекул соответственно их 2D моделям. 3Д модели должны как бы висеть в воздухе над соответствующими им 2Д изображениями. В приложении 2 файла, на которые надо рендерить 3Д молекулы. Так же для работы прилагается 4 файла со схематическими 3д изображениями с химической программы (они без теней, текстур и т.д., чисто как пример). Номер файла = номеру молекулы 2д на листке слева направо.

7 лет назад
olga_ptashnyk
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
olegye
Олег 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
$35
2 дня
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