Визуализация оборудования

Сделать 3-d моделировку детской площадки с бумажного рисунка художника. Примеры в приложении.
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Добрый день, Николай. Искал примеры визуализации оборудования и наткнулся на ваше портфолио. Отличные работы. Пожалуйста оцените сроки и стоимость визуализации оборудования Все фото во вложении
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