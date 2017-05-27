Нарисовать в кореле комод с эффектом ЗД

3D-графикаЗакрыт1 заявка207 просмотров
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Нужно нарисовать для рекламы комод с полукруглыми боковинами, который пойдет и как объемная вывеска и как 3D наклейка на пол. Тех. задание в прикрепленном файле. Нахожусь в Минске

7 лет назад
guest_14966692100159
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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