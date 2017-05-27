3d моделировка

Нужно нарисовать для рекламы комод с полукруглыми боковинами, который пойдет и как объемная вывеска и как 3D наклейка на пол. Тех. задание в прикрепленном файле. Нахожусь в Минске
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Сделать 3-d моделировку детской площадки с бумажного рисунка художника. Примеры в приложении.
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