Работа в 3D max'e

3D-графикаЗавершен12 заявок250 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно сделать диораму в 3d max  => как на картинке  (деревья, домик, озеленения вокруг, мостик к нему идущий и камни с текстурой ). Все должно быть максимально схожое с картинкой.

Исполнитель будет выбираться по оптимальней цене. При удачном сотрудничестве будут еще заказы.

7 лет назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
aftertraffic
Денис 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Все сделано отлично и главное в срок. Денис, понимает с первого слова и всегда готов помочь. Всем рекомендую!
Хороший, понимающий заказчик, легкий в коммуникации!
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