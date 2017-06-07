3D визуализация 8 товаров (софы из кожи) (рендеры)

Здравствуйте! Мы занимаемся производством мебели. В данный момент наполняем каталог по шкафам купе Hettich. Требуется изготовление правдоподобных картинок с моделями шкафов в разных ракурсах, с разным положением дверей и т.д. Пример: [url=https://armarium.by/catalog/hettich-topline-xl/shkaf-kupe-hettich-topline-xl-6]https://armarium.by/catalog/hettich-topline-xl/shkaf-kupe-hettich-topline-xl-0[/url] Интерьер простой, упор на модель ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны визуализация 8 товаров (рендеры).
Бекграунд не столь важен. Какая-то комната, например:
http://www.lafurniturestore.com/divani-casa-0874-modern-grey-fabric-sofa-set.html
Можно выбрать одинаковую комнату для всех товаров.
В приложении фотографии с фабрики для каждой из перечисленных моделей:
https://drive.google.com/drive/folders/0ByW_UHxefuu0NWVjSjhSczJZdjg?usp=sharing
1. 72393 Eghoiste White Sofa Set
2. 72908 Evita Grey Sofa Set
3. 73505 Evergreen Cognac Sofa Set
4. 73510 Morris Taupe Sofa Set
5. 73515 Sacha Brown Sectional Sofa Bed
6. 73516 Morgana Black Sofa Set w/recliners
7. 73519 Tourquois Black Sofa Set
8. 73520 Evergreen Taupe Sofa Set
Оплата через Moneygram.
Для выбора исполнителя мне нужны:
А. портфолио
Б. цена за один и за 8 рендеров.
В. Скорость.
Важно: не делать некачественную работу. Софа не должна выглядеть искусственно.
Стараться добавить какую-то складочку или морщинку для реальности.
Кофейный столик можете использовать из каких-то готовых моделей и при этом он может как бы "не поместиться".
Наша задача - не красивый интерьер, а обратить внимание клиента на мягкую мебель
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