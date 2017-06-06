3d модель шахматного коня для изготовления на чпу станке

3D-графикаЗакрыт8 заявок314 просмотров
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Необходимо изготовить 3d модель шахматного коня для обработки на чпу с поворотной осью.

Требуються исходник + .stl

К размерам на чертеже особо не привязываться, т.к. просто важны пропорции.

Сроки 3-5 дней.

Фотографию прилагаю к заданию.

Ожидаю предложений по цене. 

7 лет назад
silencelike
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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