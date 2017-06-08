Отрисовать 4 изображения в хорошем качестве psd в cdr

Здравствуйте! Мы занимаемся производством мебели. В данный момент наполняем каталог по шкафам купе Hettich. Требуется изготовление правдоподобных картинок с моделями шкафов в разных ракурсах, с разным положением дверей и т.д. Пример: [url=https://armarium.by/catalog/hettich-topline-xl/shkaf-kupe-hettich-topline-xl-6]https://armarium.by/catalog/hettich-topline-xl/shkaf-kupe-hettich-topline-xl-0[/url] Интерьер простой, упор на модель ...
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Здравствуйте, сегодня нужен человек, отрисовать 4 psd растовых однотипных изображения в cdr, изображения очень простые. Нужно именно сегодня.
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