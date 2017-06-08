Создать модель робота по чертежам, текстуры к модели и анимацию.

3D-графикаЗавершен11 заявок277 просмотров
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Доброго дня. 

Нужна модель робота с текстурами и анимацией для платформы Unity. 

1. Робота моделировать предстоит по «чертежам». Спереди, сзади, сверху, сбоку.  Кол-во полигонов в финале — не low-poly, но без фанатизма и грамотно (не нужно делать 3 полигона там, где достаточно одного).

2. На модель необходимо наложить текстуры. Боевой камуфляж со всякими полосочками, эмблемами, звездочками и прочими красивостями не нужен. Но броня должна выглядеть броней, дуло — дулом, а стекло кокпита — стеклом.

3. Добавить анимацию движения (движения ног (цыплячьи), движения рук, покачивание корпуса при движении, поворот и наклон корпуса).

Все вышеперечисленное должно быть упаковано в должном виде для передачи программистам.

Примеры моделей, а также пример чертежей, по которым предстоит работать — во вложении.

Прошу заинтересовавшихся указывать сроки и цену в $. На вопросы готов ответить в личной переписке.

Заявки рассматриваются по 17.06 включительно.

7 лет назад
Mihail_pr
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
silandhil
Андрей 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
7 лет назад
$75
12 дней
Отвратительно. Непрофессиональный товарищ. С программным обеспечением, используемым в работе — знаком весьма поверхностно и на завершающем этапе работы начал рассказывать сказки про "невозможно", которые с легкостью опровергаются любым видеоуроком для начинающих. Несмотря на лояльное отношение и конструктивный диалог с моей стороны часто позволял себе срываться на эмоции. Неоправданно затянул сроки выполнения работы, которую в итоге так и не выполнил. Итог — потерянные деньги и нервы, срыв сроков. Крайне не рекомендован к сотрудничеству.
Оплата произведена в срок. Задачи поставлены чёткие. Заказчик хороший! Рекомендую!
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