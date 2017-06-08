Создать модель робота по чертежам, текстуры к модели и анимацию.

Доброго дня.

Нужна модель робота с текстурами и анимацией для платформы Unity.

1. Робота моделировать предстоит по «чертежам». Спереди, сзади, сверху, сбоку. Кол-во полигонов в финале — не low-poly, но без фанатизма и грамотно (не нужно делать 3 полигона там, где достаточно одного).

2. На модель необходимо наложить текстуры. Боевой камуфляж со всякими полосочками, эмблемами, звездочками и прочими красивостями не нужен. Но броня должна выглядеть броней, дуло — дулом, а стекло кокпита — стеклом.

3. Добавить анимацию движения (движения ног (цыплячьи), движения рук, покачивание корпуса при движении, поворот и наклон корпуса).

Все вышеперечисленное должно быть упаковано в должном виде для передачи программистам.

Примеры моделей, а также пример чертежей, по которым предстоит работать — во вложении.

Прошу заинтересовавшихся указывать сроки и цену в $. На вопросы готов ответить в личной переписке.

Заявки рассматриваются по 17.06 включительно.