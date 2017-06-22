Разработка 3D модели ремешка для часов

Нужно разработать трёхмерную модель ремешка для часов из натуральной кожи, сделать рендер. Исходным материалом будут фотографии:

1) Фотография ремешка из кожи (таким должен быть материал на готовом изображении. Лицо цвет бордовый (кожа называется Shell Cordovan burgundy), обратная сторона - цвет тёмно-бежевый.

2) Фото ремешка на часах (таким должен быть внешний готовой 3d модели, то есть в итоге должно получиться 3-хмерное изображение часового ремешка из кожи бордового цвета с бежевой внутренней стороной в застёгнутом виде, надетый на часы )

Кроме того, на обратной стороне, там она будет бежевого цвета (там где полоска ремня проходит под корпусом часов) должен быть изображён логотип. Фото прикрепил к проекту.

Форму самих часов и фурнитуру ремня нужно сделать точно такой же как на фото.