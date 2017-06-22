Разработка 3D модели ремешка для часов

3D-графикаЗавершен6 заявок253 просмотра
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Нужно разработать трёхмерную модель ремешка для часов из натуральной кожи, сделать рендер. Исходным материалом будут фотографии:

1) Фотография ремешка из кожи (таким должен быть материал на готовом изображении. Лицо цвет бордовый (кожа называется Shell Cordovan burgundy), обратная сторона - цвет тёмно-бежевый.

2) Фото ремешка на часах (таким должен быть внешний готовой 3d модели, то есть в итоге должно получиться 3-хмерное изображение часового ремешка из кожи бордового цвета с бежевой внутренней стороной в застёгнутом виде, надетый на часы )

Кроме того, на обратной стороне, там она будет бежевого цвета (там где полоска ремня проходит под корпусом часов) должен быть изображён логотип. Фото прикрепил к проекту.

Форму самих часов и фурнитуру ремня нужно сделать точно такой же как на фото.

7 лет назад
seoart
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
jenintown
33 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Реализацией задачи остался вполне доволен. Результат получился точно таким, каким хотелось. Все мои пожелания были учтены, ну и цена вполне приемлема.
Ответственный заказчик, задача поставлена четко, оплата в срок. Спасибо.
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