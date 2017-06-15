Создание 3D модели в counter strike 1.6

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Balaki/portfolio/3d-grafika-12/3d-karta-proezda-1570336/]Пример работы [/url]Сколько будет стоить?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Составил краткое тз!
Нужно сделать из живых людей - персонажей так скажем)
Популярные ютуберы - лица перенести
Подробнее можно в skype или vk!
Кт:
Мэддисон
Хованский
Николай Соболев
Кузьма / Лиззка
Т:
Ларин
Соколовский
Фостерс (вместо лица буква F в стиле его канала)
Айтипедия (карлик)
Ваша задача сделать 8 максимально похожих моделей игроков counter strike 1.6 на блогеров!
Ожидаю цену от вас!
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