Создание 3D модели в counter strike 1.6

3D-графикаЗакрыт3 заявки348 просмотров
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Добрый вечер!

Составил краткое тз!

Нужно сделать из живых людей - персонажей так скажем)

Популярные ютуберы - лица перенести

Подробнее можно в skype или vk!

Кт:

Мэддисон

Хованский

Николай Соболев

Кузьма / Лиззка

Т:

Ларин

Соколовский

Фостерс (вместо лица буква F в стиле его канала)

Айтипедия (карлик)

Ваша задача сделать 8 максимально похожих моделей игроков counter strike 1.6 на блогеров!

Ожидаю цену от вас!

7 лет назад
Templars
Артур 
24 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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