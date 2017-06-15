Сделать 3D визуализацию пролета камеры в интерьере

Добрый день,

в готовом интерьере (3D max, v-ray) полностью подготовленном под рендер, необходимо сделать видео перемещающейся по нему камеры. Интересует в первую очередь просто анимация движения камеры.

Интересует цена на три варианта:

1. Вы просто настраиваете всю анимацию, мы запускаем рендер у себя сами.

2. Вы настраиваете и рендерите все сами.

3. Вы настраиваете и рендерите все сами + делаете дополнительную анимацию вроде развивающихся занавесок (еще что-то что сделает интерьер реалистичней).