Город

3D-графикаЗакрыт12 заявок222 просмотра
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Нужен город формата А3. Около 50 объектов с обозначением их на русском языке. Просьба откликнуться тем, кто сам делает такие объекты, а не скачивает работы других

7 лет назад
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56 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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