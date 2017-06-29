Рендер кровати в интерьере

Необходимо создать рендер модели кровати в интерьере в соответствии с фото и размерами.

Критерии:

1. Кровать занимает 2 / 3 изображения.

2. 3 ракурса

3. Изображение приближено к фотореалистичности.

4. Справа или слева расположен основной источник света (окно, витрина, светильник)

5. Под или рядом с кроватью расположен ковер.

6. Кровать заправлена постельным бельем с использованием подушек, в том числе декоративных, а так же пледов.

7. Рядом с кроватью могут быть расположены дополнительные элементы мебели со светильниками, возможными предметами интерьера и тд.

8. Стены однотонные, возможно использование декоративных картин, зеркал, рельефных ниш и тд.

9. Возможно использование цветов и прочих растений.