Рендер кровати в интерьере

3D-графикаЗавершен12 заявок353 просмотра
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Необходимо создать рендер модели кровати в интерьере в соответствии с фото и размерами. 

Критерии:

1. Кровать занимает 2 / 3 изображения.

2. 3 ракурса

3. Изображение приближено к фотореалистичности.

4. Справа или слева расположен основной источник света (окно, витрина, светильник)

5. Под или рядом с кроватью расположен ковер.

6. Кровать заправлена постельным бельем с использованием подушек, в том числе декоративных, а так же пледов.

7. Рядом с кроватью могут быть расположены дополнительные элементы мебели со светильниками, возможными предметами интерьера и тд.

8. Стены однотонные, возможно использование декоративных картин, зеркал, рельефных ниш и тд.

9. Возможно использование цветов и прочих растений. 

7 лет назад
kdn1981
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
jenintown
33 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$30
5 дней
Рекомендую Анжелику как профессионала, работа выполнена четко и в срок. Результатом очень доволен!
Только положительные эмоции после работы с Дмитрием, четко сформулированное задание, оплата в срок. Спасибо!
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