3D моделирование, анимация. Ролик - презентация "Боевые роботы"

Задача создать 3D презентацию, ролик.

Ролик - концепт аттракциона роботы - боксеры.

1) Моделирование дизайна робота по эскизу, описанию и примерам,

дизайн по заданным размерам и параметрам.

2) Анимация озвучка.

3) Наложение на реальное фоновое изображение.

Робот в реальности 2.5 метра в высоту и по площади. Активно передвигается на территории 100 квадратных метров.

Уважаемые фрилансеры и все желающие приложить свои способности к этому проекту!

Благодарим за ваши замечательные предложения!

В связи с тем, что заявок много, мы приняли решение изменить статус на конкурс и разбить его на две составляющие:

Дизайн, далее дизайн- макет,

а затем ролик с озвучкой и привязкой к местности.

Победивший дизайнер сам может выбрать себе студию для ролика,

если ваш дизайн уже от студии, это только оптимизирует процесс.

Так как результаты конкурса потребуют оценки вашего дизайна фокус группой, мы уже понимаем, что победителей будет несколько.

3 самые лучшие дизайнерские работы боевых роботов получат премию и дальнейшее участие в проекте.

Далее мы выложим в разделе конкурсы с премиями победителям за лучший дизайн.

Основная работа будет уже дальше.

1) Изготовление Ролика - концепта

2) Техническое моделирование и редактирование в процессе изготовления прототипа аттракциона.

Цель всего проекта - производство аттракциона "Битва роботов".

Робот пилотируемый, внутри сидит человек, так же есть вариант дистанционного управления.

В сценарии ролика, как вариант, в одном Роботе сидит ребенок, в другом взрослый.

Захватывающий бой боксеров, выстрелы из инфракрасных пушек со звуковым и визуальным эффектом, конец боя одновременая остановка роботов, у побежденного немного наклоняется голова, опускются руки и идет дымок ( включается дымо - машина).

На экране разделенном пополам отображаются результаты - очки.

Происходит бой роботов на ринге в развлекательном центре или парке отдыха.

Роботы - боксеры отъезжают - подъезжают друг к другу,

руками попадают друг другу в голову, плечи и другие точки, снабженные сенсорами.

Голова при точном попадании откидывается немного и возвращается на свое место.

руки двигаются в 3 местах.

При ударе поворачивается предплечье и корпус в сторону удара и согнутая рука выпрямляется.

Могут быть предложены другие степени свободы, это обсуждается.

Люди залезают в роботов, закрывается защитное стекло и бой начинается. Внутри роботы управляются двумя джойстиками и педалями. Дистанционное управление - пульт и очки виртуальной реальности.

В кресле пилот пристегнут ремнем безопасности.

Основы роботов - напоминают основу аттаракцион бамперкары,

В реалии роботы вплотную приблизится и сильно ударится не могут, срабатывают сенсоры, в ближнем бою нужно действовать руками, доставая до жизненно важных точек и маневрировать на удаление, движение в сторону, приближение.

Размеры

1, 5 - 2,0 метра основание,

2,8 - 3,1 метра высота.

Роботы на гусеницах и на колесах, колеса внутри. ( можно и не закрывать их, возможно сделать бутафорские гусеницы)

Вращается робот вокруг своей оси, ездит во всех направлениях как танк.

Мы будем принимать и комментировать эскизы, если вам нужна рекомендация, если нет - присылайте готовые дизайны.

Рады будем видеть вас в проекте, а так как модификаций роботов будет несколько, у вас есть дальнейшие перспективы.

А роботов на заказ мы сможем делать только с вашей помощью!

Встречаемся в понедельник в разделе "конкурсы".

Правила и призы конкурса будут озвучены и здесь, для вашего удобства.

Если есть вопросы - всегда открыты.

Команда компании Multi-Maxx ltd

Malta EU.

P.S. Если вы НЕ готовы делать дизайн бесплатно, в рамках конкурса, но уверены в своём профессионализме, обозначьте сумму аванса за эскиз. Аванс будет выплачен, если у вас есть история и портфолио. В случае победы в конкурсе вы получаете проект -ролик и дальнейшую работу с дизайнами, но вас обходит приз конкурса, он для тех, кто готов попробовать свои силы на энтузиазме.