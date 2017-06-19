3D-визуализация дома

3D-графикаЗакрыт21 заявка336 просмотров
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Нужна реалистичная визуализация дома на 125 квадратов, 3-4 снимка гостиной совмещенной с кухней, 2 снимка спален, 1 снимок

ванной,  3 - 4 снимка снаружи, 1 с террасы с захватом дома и вида. Стиль довольно лаконичный, чистые линии, но с фото-реалистичной проработкой. Совмещение с фото окружающей среды (фон дома, вид из окна или террасы).

6 лет назад
andrew_mag
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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