Требуется создание 3Д модели

Доброго времени. Нужно создать по эскизам и рисункам, 3Д модель персонажа строго в Т-образной позе (персонажа стоит, поставив ноги на ширину плеч и разведя руки строго в стороны ладонями вниз). На выходе нужен файл формата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример объекта модель которого нужно создать http://joxi.ru/12MxDzjH40y50m.
Всего около 8-10 моделей.
В ваших предложениях просьба указывать ориентировочную стоимость за 1 модель и примеры работ.
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