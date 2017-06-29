Рендер простых 3d моделей

Нужно сделать 3D Max динамическую модель детской игрушки как на видео https://youtu.be/ZQtH65ahKNA
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необходимо рендерить простые модели офисной мебели на основе файлов dwg в разных текстурах. Как в примере на фото для интернет магазина. Моделей примерно 300-500 в неделю
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